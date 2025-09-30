PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbrüche in mehrere Ladengeschäfte

Haßloch (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 25.09.2025 auf Freitag, 26.09.2025 brachen Unbekannte in mehrere Ladengeschäfte im Ortskern von Haßloch ein. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat in der fraglichen Nacht im Bereich Bahnhofstraße, Schillerstraße, Alte Schulstraße und Waldstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Neustadt, Telefonnummer 06321 / 854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Sandra Giertzsch
Telefon: 06321-854-4016
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

