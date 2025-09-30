POL-PDNW: Einbrüche in mehrere Ladengeschäfte

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 28.09.2025 um 11:00 Uhr wurde ein 51-Jähriger aus der VG Edenkoben mit einem Kleinkraftrad in der Gutenbergstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich dieser auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad besitzt und an diesem Fahrzeug ein ...

mehr