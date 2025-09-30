Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nächtliche Heimfahrt endet mit Anzeige

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 30.09.2025 um 02:40 Uhr wurde eine 23-Jährige mit ihrem Audi in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. unterzogen. Diese befand sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Partner auf dem Heimweg. Beim Öffnen des Fensters der Fahrerseite konnte ausgehend vom Fahrzeuginnern Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Auch während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrerin konnten bei dieser Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Vor Verbringung der Dame zur Dienststelle zum Zwecke der Durchführung eines Vortests konnte im Fahrzeug eine geringe, erlaubte Menge Cannabis festgestellt werden, welche dem Mitfahrer zugeordnet werden konnte. Ein in der Dienststelle durchgeführte Vortest bei der Neustadterin verlief letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Hiernach wurde der 23-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nun kommt auf diese ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner werden für beide Personen Mitteilungen an die zuständigen Führerscheinstellen gesandt.

