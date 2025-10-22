Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2510080

Wülfrath / Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

Am Dienstag, 21. Oktober 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 6:15 und 17:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Düsseler Straße in Wülfrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld und eine silberne Uhr gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Dienstag, 21. Oktober 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 10:30 Uhr in ein Reihenhaus in einem Wohngebiet südlich des Hasenbrucher Wegs in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und lösten dabei einen Alarm auf dem Handy des Bewohners aus, den dieser erst am Abend bemerkte. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

