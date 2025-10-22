Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer durch Brand beschädigt: Polizei bittet um Hinweise - 2510082

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 22. Oktober 2025, wurde ein Müllcontainer in Monheim am Rhein durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0:40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Grunewaldstraße in Höhe der Hausnummer 6 gerufen. Dort brannte ein Müllcontainer, der vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt war. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass der Container stark beschädigt wurde.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zum Brand nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

