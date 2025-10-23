Polizei Mettmann

POL-ME: Senior bei Sturz mit Fahrrad schwer verletzt - 2510086

Ratingen (ots)

Am Mittwoch, 22. Oktober 2025, ereignete sich in Ratingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 89-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 8:30 Uhr befuhr der Ratinger mit seinem Fahrrad die Minoritenstraße in Fahrtrichtung Stadionring. Auf der Höhe der Hausnummer 8 beabsichtigte er von der Straße auf den Gehweg zu fahren, rutschte dabei nach eigenen Angaben auf Laub aus und stürzte.

Der 89-jährige, der keinen Fahrradhelm trug, wurde von Ersthelfern betreut und von den herbeigerufenen Rettungskräften schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell