POL-ME: Senior bei Sturz mit Fahrrad schwer verletzt - 2510086
Ratingen (ots)
Am Mittwoch, 22. Oktober 2025, ereignete sich in Ratingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 89-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 8:30 Uhr befuhr der Ratinger mit seinem Fahrrad die Minoritenstraße in Fahrtrichtung Stadionring. Auf der Höhe der Hausnummer 8 beabsichtigte er von der Straße auf den Gehweg zu fahren, rutschte dabei nach eigenen Angaben auf Laub aus und stürzte.
Der 89-jährige, der keinen Fahrradhelm trug, wurde von Ersthelfern betreut und von den herbeigerufenen Rettungskräften schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell