POL-ME: Online-Betrug - Senior geschädigt - 2510083
Monheim am Rhein (ots)
In Monheim am Rhein wurde ein 81-jähriger Senior das Opfer von Online-Betrügern, die sich als seriöses Unternehmen für Finanzdienstleistungen ausgaben.
Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Im Internet war der Monheimer im August 2025 bei der Suche nach Anlagemöglichkeiten auf die Website eines Finanzunternehmens gestoßen, das attraktive Konditionen versprach. Er kontaktierte das Unternehmen und wurde daraufhin von einem angeblichen Mitarbeiter angerufen. Dieser überredete den 81-Jährigen, ein Kundenkonto zu eröffnen und in getrennten Überweisungen insgesamt eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich zu überweisen. Als der Monheimer nun eine Auszahlung der Beträge wünschte, dies aber verwehrt wurde, informierte er die Polizei.
Diese ermittelt und warnt vor der Betrugsmasche:
Wenn Sie telefonisch oder online nach sensiblen Daten gefragt werden, seien Sie skeptisch und sprechen mit Familienmitgliedern oder Freundinnen und Freunden. Informieren Sie im Notfall die Polizei und lassen sich beraten. Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie in jedem Fall Strafanzeige.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell