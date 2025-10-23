Polizei Mettmann

POL-ME: Online-Betrug - Senior geschädigt - 2510083

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein wurde ein 81-jähriger Senior das Opfer von Online-Betrügern, die sich als seriöses Unternehmen für Finanzdienstleistungen ausgaben.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Im Internet war der Monheimer im August 2025 bei der Suche nach Anlagemöglichkeiten auf die Website eines Finanzunternehmens gestoßen, das attraktive Konditionen versprach. Er kontaktierte das Unternehmen und wurde daraufhin von einem angeblichen Mitarbeiter angerufen. Dieser überredete den 81-Jährigen, ein Kundenkonto zu eröffnen und in getrennten Überweisungen insgesamt eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich zu überweisen. Als der Monheimer nun eine Auszahlung der Beträge wünschte, dies aber verwehrt wurde, informierte er die Polizei.

Diese ermittelt und warnt vor der Betrugsmasche:

Wenn Sie telefonisch oder online nach sensiblen Daten gefragt werden, seien Sie skeptisch und sprechen mit Familienmitgliedern oder Freundinnen und Freunden. Informieren Sie im Notfall die Polizei und lassen sich beraten. Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie in jedem Fall Strafanzeige.

