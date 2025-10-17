POL-OG: Rastatt - Hochsitze beschädigt, Hinweise erbeten

Achern (ots) - Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch sind nach einem Verkehrsunfall am Dienstag auf der Suche nach Zeugen. Eine 10-jährige Schülerin berichtete den Beamten im Beisein ihrer Mutter davon, dass sie gegen 11:30 Uhr mit mehreren Klassenkameraden eine Ampel in der Berliner Straße überqueren wollte. Als die Kinder bei "grün" den Übergang queren wollten, soll ein Autofahrer das für ihn geltende Rotlicht missachtet haben. Hierbei soll es trotz einer ...

mehr