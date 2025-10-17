POL-OG: Rastatt - Hochsitze beschädigt, Hinweise erbeten
Rastatt (ots)
Bislang unbekannte Vandalen haben zwischen dem 9. Oktober 2025 und dem 12. Oktober 2025 im Stadtwald beim Segelflugplatz Baldenau drei Hochsitze mutwillig beschädigt. Ein Hochsitz wurde vollständig zersägt und ist unbrauchbar, zwei weitere wurden angesägt und müssen instandgesetzt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nehmen unter der Telefonnummer: 07222 761-0 Hinweise zu verdächtigen Personen/Beobachtungen entgegen.
/wo
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell