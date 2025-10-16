PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Baden-Baden - Versuchter Roller-Aufbruch

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochabend gegen 22 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich Jugendliche in der Mühlengasse an einem Vespa-Roller zu schaffen machen sollen. Dabei konnte er drei männliche Stimmen wahrnehmen, jedoch keine weitere Beschreibung abgegen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten diese drei Jugendliche in der Nähe antreffen und einer Personenkontrolle unterziehen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden zwei der Jugendlichen vor Ort auf freien Fuß entlassen und ein Dritter wegen des Mitführens eines verbotenen Schlagstocks auf das Revier gebracht und von dort an ein Elternteil übergeben. Ihn erwartet hierfür eine Anzeige. Hinsicht des versuchten Diebstahlsdeliktes am Roller dauern die Ermittlungen an.

/lo

