PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Verkehrsunfall mit Hund

Gaggenau (ots)

Am Mittwochmittag gegen 14 Uhr kam es in der Kreuzenäckerstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Hund. Als eine 41-jährige Autofahrerin die Straße befuhr, soll ein Hund freilaufend die Straße überquert haben. Trotz des Versuches die Kollision durch eine Gefahrenbremsung zu verhindern, kam es zum Zusammenstoß. Während der Hund zu einem Tierarzt verbracht werden musste, war am PKW ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro zu bilnzieren.

/lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 12:52

    POL-OG: Oberkirch - Versuchter Diebstahl von Kupfer

    Oberkirch (ots) - Ein Zeuge hat am späten Mittwochabend bei einem Spaziergang in der Hauptstraße möglicherweise einen Diebstahl verhindert. Der Mann wurde kurz vor 23 Uhr auf vier bis fünf Unbekannte aufmerksam, welche sich auf einem dortigen Betriebsgelände zu schaffen gemacht hatten und anschließend unverrichteter Dinge zu Fuß flüchteten. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten polizeilichen Fahndung ging den ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 11:50

    POL-OG: Schwanau - Tödlicher Arbeitsunfall

    Schwanau (ots) - Ein 57 Jahre alter Mann hat sich im Verlauf des Mittwochs bei Arbeiten auf einem Firmengelände in Schwanau so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Ersten Erkenntnissen der Beamten des Polizeireviers Lahr zufolge soll der 57-Jährige mit Sandstrahlarbeiten in unmittelbarer Nähe einer Kippmulde beschäftigt gewesen sein. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kippte die mehrere Tonnen ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 11:48

    POL-OG: Rastatt - Verkehrssituation führt zu Polizeieinsatz

    Rastatt (ots) - Eine zunächst nichtige Verkehrssituation dürfte am Mittwochnachmittag der Anlass für einen Polizeieinsatz gewesen sein und sorgt nun für ein juristisches Nachspiel. Gegen 17 Uhr sind in der Bismarkstraße die Insassen zweier Fahrzeuge aufeinandergetroffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein Autofahrer dort kurzzeitig verkehrsbehindernd ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren