Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Verkehrsunfall mit Hund

Gaggenau (ots)

Am Mittwochmittag gegen 14 Uhr kam es in der Kreuzenäckerstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Hund. Als eine 41-jährige Autofahrerin die Straße befuhr, soll ein Hund freilaufend die Straße überquert haben. Trotz des Versuches die Kollision durch eine Gefahrenbremsung zu verhindern, kam es zum Zusammenstoß. Während der Hund zu einem Tierarzt verbracht werden musste, war am PKW ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro zu bilnzieren.

