Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Tödlicher Arbeitsunfall

Schwanau (ots)

Ein 57 Jahre alter Mann hat sich im Verlauf des Mittwochs bei Arbeiten auf einem Firmengelände in Schwanau so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Ersten Erkenntnissen der Beamten des Polizeireviers Lahr zufolge soll der 57-Jährige mit Sandstrahlarbeiten in unmittelbarer Nähe einer Kippmulde beschäftigt gewesen sein. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kippte die mehrere Tonnen schwere Mulde auf den Mann und dürfte ihn dabei tödlich verletzt haben. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von den Beamten der Kriminalpolizei Offenburg geführt. In diesem Zusammenhang wurde der Unfallort von der Staatsanwaltschaft Offenburg bis auf weiteres beschlagnahmt.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

