POL-OG: Rastatt - Verkehrssituation führt zu Polizeieinsatz

Rastatt (ots)

Eine zunächst nichtige Verkehrssituation dürfte am Mittwochnachmittag der Anlass für einen Polizeieinsatz gewesen sein und sorgt nun für ein juristisches Nachspiel. Gegen 17 Uhr sind in der Bismarkstraße die Insassen zweier Fahrzeuge aufeinandergetroffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein Autofahrer dort kurzzeitig verkehrsbehindernd angehalten und so die Durchfahrt einer anderen Autofahrerin blockiert haben. Nachdem sich die Situation zunächst aufgelöst hatte, stießen die Fahrer und Mitfahrer der beiden Autos im Alter zwischen 17 und 32 Jahren in der "Alte Bahnhofstraße" erneut aufeinander. Nach einem Streitgespräch soll es dort zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Ferner soll einer der Beteiligten ein Messer oder einen messerähnlichen Gegenstand gezogen sowie die Fensterscheibe eines der Fahrzeuge eingeschlagen haben. Überdies sollen auch Beleidigungen ausgesprochen worden sein. Der Ablauf und die genauen Tatbeteiligungen sind nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt.

/wo

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
