Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Ohrfeige während Busfahrt

Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr soll es bei einer Busfahrt von Baden-Baden nach Bühl zu einer verbalen und anschließend körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Eine 26-jährige Frau gab der Polizei gegenüber an, mit einem ihr nicht bekannten männlichen Fahrgast eine verbale Auseinandersetzung gehabt zu haben. Der bislang unbekannte Täter soll ihr kurz darauf mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Der Tatverdächtige wird als dunkelhäutig, 25-30 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, kurzes gekräuseltes schwarzes Haar, seitlich glatt rasiert beschrieben. Er war bekleidet mit Arbeitskleidung (schwarz/grau)und blauer Steppjacke. Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten geben können, werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Bühl, unter der Telefonnummer 07223 99097-0, gebeten.

