POL-OG: Muggensturm - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Zeugen gesucht

Muggensturm (ots)

Am Dienstagnachmittag zwischen 12.00 und 14.00 Uhr wurde in ein Haus in der Bahnhofstraße eingebrochen. Unbekannte Täter sollen gewaltsam ins Haus der Geschädigten gelangt sein und daraufhin auf mehreren Stockwerken alle Räume durchwühlt haben. Hierbei hätten sie sowohl Bargeld als auch Schmuck entwendet. Der genaue Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau leiten die weiteren Ermittlungen und bitten Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder verdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 zu melden.

/lo

