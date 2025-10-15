PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Schwanau - Betäubungsmittel sichergestellt

Schwanau (ots)

Umfassende Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr brachten sie in den vergangenen Wochen auf die Spur eines 32 Jahre alten Mannes, der im Verdacht steht, regen Handel mit Rauschgift betrieben zu haben.

Nachdem der Anfang Dreißigjährige bereits im September in den Fokus der Ermittler gerückt war, wurde am vergangenen Donnerstag ein von der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Offenburg erlassener Durchsuchungsbeschluss gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizeihundeführerstaffel sowie des Polizeipräsidiums Einsatz vollstreckt. Hierbei konnte der Tatverdächtige an seiner Wohnadresse in Schwanau angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte 8.900 Gramm Marihuana, 266 Gramm Haschisch sowie 716 Gramm Amphetamin sicher. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler neben diversen Handelsutensilien einen Schlagring, ein Butterfly-Messer, eine Schreckschusswaffe und eine mit einem Metallpfeil geladene Armbrust.

Nach einer haftrichterlichen Vorführung am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde durch das Amtsgericht Offenburg Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge in Tateinheit mit bewaffnetem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

