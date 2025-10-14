Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Sachschaden

Baden-Baden (ots)

Am Montagmorgen gegen 09:30 Uhr kam es auf der B500 nach der Tausenfüßlerbrücke in Richtung Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 53-jährigen LKW-Fahrer und einer 63-jährigen Renault-Fahrerin. Der Unfall soll sich bei einem Fahrstreifenwechsel des LKW nach rechts ereignet haben, wo die Fahrbahn sich von einer auf zwei Spuren aufteilt. Dabei habe er das dort fahrende Auto übersehen und daraufhin mehrere Meter mitgeschleift. Durch Gegenlenken habe die Fahrerin Schlimmeres verhindern können, soll jedoch durch die Wucht des Aufpralls über die Fahrbahnbegrenzung, bestehend aus Hecken und einem Zaun, auf den angrenzenden Fahrradweg abgewiesen worden sein, wo der Wagen schließlich zum Stehen kam. Rettungskräfte sollen als Ersthelfer sofort am Unfallort gewesen sein. Nach bisherigen Kenntnisstand wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Des Sachschaden der Fahrzeuge beläuft sich auf insgesamt circa 18.000 Euro.

