PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Sachschaden

Baden-Baden (ots)

Am Montagmorgen gegen 09:30 Uhr kam es auf der B500 nach der Tausenfüßlerbrücke in Richtung Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 53-jährigen LKW-Fahrer und einer 63-jährigen Renault-Fahrerin. Der Unfall soll sich bei einem Fahrstreifenwechsel des LKW nach rechts ereignet haben, wo die Fahrbahn sich von einer auf zwei Spuren aufteilt. Dabei habe er das dort fahrende Auto übersehen und daraufhin mehrere Meter mitgeschleift. Durch Gegenlenken habe die Fahrerin Schlimmeres verhindern können, soll jedoch durch die Wucht des Aufpralls über die Fahrbahnbegrenzung, bestehend aus Hecken und einem Zaun, auf den angrenzenden Fahrradweg abgewiesen worden sein, wo der Wagen schließlich zum Stehen kam. Rettungskräfte sollen als Ersthelfer sofort am Unfallort gewesen sein. Nach bisherigen Kenntnisstand wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Des Sachschaden der Fahrzeuge beläuft sich auf insgesamt circa 18.000 Euro.

/lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 08:35

    POL-OG: Offenburg - Diebstahl von Getränkekisten

    Offenburg (ots) - Am Dienstagfrüh gegen 3 Uhr kam es auf dem Marktplatz zu einem ungewöhnlichen Diebstahl. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich ein mutmaßlicher Langfinger Zugang zu einem dortigen Marktstand, indem er die Umzäunung des Standes zur Seite schob und so in den rückwärtigen Lagebereich gelangte. Dort lud er insgesamt 38 Getränkekisten auf einen dort abgestellten Hubwagen. Außerdem nahm er aus ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 08:35

    POL-OG: Hofweier - Mehrere PKW mit durchgestochenen Reifen

    Hofweier (ots) - Zwischen Montag gegen 18:00 Uhr und Dienstag gegen 05:30 Uhr soll es in der Isaak-Blum-Straße zur Beschädigung von mehreren Autoreifen gekommen sein. Unbekannte Personen sollen, mutmaßlich mithilfe eines Messers, die Reifen von insgesamt sechs PKW der Marke Ford und Fiat zerstochen haben. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 08:34

    POL-OG: Bühl - Zeugen nach Unfallflucht auf der B3 gesucht

    Bühl (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen 23:45 Uhr auf der B3 zwischen Bühl und dem Ortsteil Weitenung auf Höhe der Baustelle zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein dunkler SUV soll zum Tatzeitpunkt auf den Fahrstreifen der geschädigten 48-jährigen Renault-Fahrerin gefahren sein, die ordnungsgemäß vor der roten Ampel gestanden haben soll. Hierbei soll er ihr Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren