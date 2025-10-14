PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hofweier - Mehrere PKW mit durchgestochenen Reifen

Hofweier (ots)

Zwischen Montag gegen 18:00 Uhr und Dienstag gegen 05:30 Uhr soll es in der Isaak-Blum-Straße zur Beschädigung von mehreren Autoreifen gekommen sein.

Unbekannte Personen sollen, mutmaßlich mithilfe eines Messers, die Reifen von insgesamt sechs PKW der Marke Ford und Fiat zerstochen haben.

Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt ist nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeiposten Hohberg, unter der Telefonnummer 07808 9148-0, gebeten.

/lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 08:34

    POL-OG: Bühl - Zeugen nach Unfallflucht auf der B3 gesucht

    Bühl (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen 23:45 Uhr auf der B3 zwischen Bühl und dem Ortsteil Weitenung auf Höhe der Baustelle zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein dunkler SUV soll zum Tatzeitpunkt auf den Fahrstreifen der geschädigten 48-jährigen Renault-Fahrerin gefahren sein, die ordnungsgemäß vor der roten Ampel gestanden haben soll. Hierbei soll er ihr Fahrzeug ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:44

    POL-OG: Lahr - Supermarkt-Mitarbeiterin mit Waffe bedroht, Zeugen gesucht

    Lahr (ots) - Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr soll ein Mann in einem Supermarkt in der Hans-Inderfurth-Straße eine Mitarbeiterin in räuberischer Absicht bedroht haben. Der Tatverdächtige soll mit einem Motorradhelm die Filiale betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Tageseinnahmen eingefordert haben. Ob es sich hierbei um eine echte Waffe handelte, ist nicht ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:34

    POL-OG: Durmersheim - Versuchter Handtaschenraub

    Durmersheim (ots) - Am Samstagmorgen soll es in der Lammstraße/Durlacher Straße zu einem versuchten Handtaschenraub gekommen sein. Gegen 8:15 Uhr soll eine Autofahrerin eine Frau, die offenbar Hilfe benötigte, in ihr Fahrzeug gelassen haben, um auf Wunsch mit ihrem Handy zu telefonieren. Die Frau soll nach dem Telefonat nach Bargeld gefragt haben. Als die Fahrzeuglenkerin dies verneinte, soll die Unbekannte an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren