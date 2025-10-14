Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hofweier - Mehrere PKW mit durchgestochenen Reifen

Hofweier (ots)

Zwischen Montag gegen 18:00 Uhr und Dienstag gegen 05:30 Uhr soll es in der Isaak-Blum-Straße zur Beschädigung von mehreren Autoreifen gekommen sein.

Unbekannte Personen sollen, mutmaßlich mithilfe eines Messers, die Reifen von insgesamt sechs PKW der Marke Ford und Fiat zerstochen haben.

Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt ist nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeiposten Hohberg, unter der Telefonnummer 07808 9148-0, gebeten.

/lo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell