PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Versuchter Handtaschenraub

Durmersheim (ots)

Am Samstagmorgen soll es in der Lammstraße/Durlacher Straße zu einem versuchten Handtaschenraub gekommen sein. Gegen 8:15 Uhr soll eine Autofahrerin eine Frau, die offenbar Hilfe benötigte, in ihr Fahrzeug gelassen haben, um auf Wunsch mit ihrem Handy zu telefonieren. Die Frau soll nach dem Telefonat nach Bargeld gefragt haben. Als die Fahrzeuglenkerin dies verneinte, soll die Unbekannte an der Handtasche der 59-Jährigen gezerrt haben bevor sie das Fahrzeug verlies. Durch die Gegenwehr konnte ein Diebstahl verhindert werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 14:31

    POL-OG: Baden-Baden, A5 - Aufgefahren

    Baden-Baden, A5 (ots) - Am Sonntag kam es auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Rastatt-Nord und Rastatt-Süd zu einem Auffahrunfall. Gegen 16:45 Uhr befuhren drei Autofahrer die A5 in Richtung Basel. Kurz vor der Anschlussstelle Rastatt-Süd waren zwei Autos auf dem linken und ein PkW auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Aufgrund des Verkehrsaufkommens musste einer der Fahrzeuglenker seinen Wagen verlangsamen. Ein ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:23

    POL-OG: Renchen, Ulm - Dreister Motorradfahrer

    Renchen, Ulm (ots) - Am Sonntagabend fuhr ein Motorradfahrer auf der Oberkircher Straße. Gegen 18:45 Uhr soll ein weiterer Fahrer eines Motorrads zweimal neben dem 18-Jährigen hergefahren sein und während der Fahrt versucht haben, das Handy von der Halterung des Motorradlenkers zu reißen. Bei dem Diebstahlversuch konnte der Fahrer seinen Lenker festhalten um nicht ins Wanken zu geraten und zu stürzen. Der unbekannte ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:22

    POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Tätlicher Angriff

    Gaggenau, Ottenau (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben am Freitagabend Ermittlungen wegen Bedrohung und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Gegen 19:20 Uhr kam es in einem Anwesen im südlichen Teil in Ottenau zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem Ehepaar. Im weiteren Verlauf soll der über 60-Jährige seine Ehefrau mit einem Küchenmesser bedroht haben. Diese konnte aus der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren