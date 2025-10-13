Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Versuchter Handtaschenraub

Durmersheim (ots)

Am Samstagmorgen soll es in der Lammstraße/Durlacher Straße zu einem versuchten Handtaschenraub gekommen sein. Gegen 8:15 Uhr soll eine Autofahrerin eine Frau, die offenbar Hilfe benötigte, in ihr Fahrzeug gelassen haben, um auf Wunsch mit ihrem Handy zu telefonieren. Die Frau soll nach dem Telefonat nach Bargeld gefragt haben. Als die Fahrzeuglenkerin dies verneinte, soll die Unbekannte an der Handtasche der 59-Jährigen gezerrt haben bevor sie das Fahrzeug verlies. Durch die Gegenwehr konnte ein Diebstahl verhindert werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

