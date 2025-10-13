PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Aufgefahren

Baden-Baden, A5 (ots)

Am Sonntag kam es auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Rastatt-Nord und Rastatt-Süd zu einem Auffahrunfall. Gegen 16:45 Uhr befuhren drei Autofahrer die A5 in Richtung Basel. Kurz vor der Anschlussstelle Rastatt-Süd waren zwei Autos auf dem linken und ein PkW auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Aufgrund des Verkehrsaufkommens musste einer der Fahrzeuglenker seinen Wagen verlangsamen. Ein BMW-Fahrer sowie ein Fiat-Fahrer konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig abbremsen. In Folge kam es zum Auffahrunfall der drei Autos. Der Fiat-Fahrer kam durch den Aufprall ins Schleudern und touchierte eine dortige Betonschutzwand. Der 46-jährige BMW-Lenker und der 53-jährige Fiat-Fahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Sie wurden nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro beziffert. Aufgrund von Trümmerteilen kam es auf der A5 in Fahrtrichtung Süden kurzzeitig zu einer Vollsperrung. Zur Räumung der Unfallstelle waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von den Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl geführt.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

