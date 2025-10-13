PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Tätlicher Angriff

Gaggenau, Ottenau (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben am Freitagabend Ermittlungen wegen Bedrohung und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Gegen 19:20 Uhr kam es in einem Anwesen im südlichen Teil in Ottenau zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem Ehepaar. Im weiteren Verlauf soll der über 60-Jährige seine Ehefrau mit einem Küchenmesser bedroht haben. Diese konnte aus der Wohnung flüchten. Beim Eintreffen der Polizeistreife deutete der Mann an, das Messer nach den Beamten zu werfen. Daraufhin ging er kurz in seine Wohnung zurück, Auf Ansprache kam er wieder heraus und konnte vorläufig festgenommen werden. Er bedrohte die Polizisten und leistete bei der Festnahme heftigen Widerstand, sodass auch ein Pfefferspray zum ​Einsatz kam. Zwei Beamte verletzten sich dabei leicht. Der offenbar unter einem psychischen Ausnahmezustand stehende Mann wurde mit einem Rettungswagen zunächst in eine Klinik und im Anschluss in eine Spezialklinik gebracht.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

