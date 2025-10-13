PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall

Lahr (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es an der Kreuzung der Georg-Schaeffler-Straße und Tullastraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, wovon ein Fahrer offenbar alkoholisiert gewesen sein soll. Gegen 4:45 Uhr befuhr ein 45-jähriger VW-Lenker die Georg-Schäffler-Straße in Richtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit soll ein offenbar alkoholisierter 31-jähriger Mercedes-Fahrer die Tullastraße in Richtung Bahnhof befahren haben, wobei er in die Kreuzung, ohne das Tempo sichtlich zu verlangsamen, einfuhr. Hierbei soll er mit dem von links kommenden VW-Fahrer kollidiert sein. Trotz der starken Bremsung des 45-jährigen soll es zu einem starken Aufprall gekommen sein, weshalb die Fahrzeuge parallel zueinander auf dem Grünstreifen am Straßenrand der Georg-Schaeffler-Straße zum Stehen kamen. Der Unfallverursacher sowie der VW-Fahrer mit seinen zwei Beifahrern wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden nach Erstversorgung mit Rettungswagen in nahe gelegene Kliniken gebracht. Durch die Streifenwagenbesatzung soll vor Ort festgestellt worden sein, dass der Unfallverursacher sichtlich alkoholisiert war, weshalb sein Führerschein eingezogen, die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle musste die Fahrbahn gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr waren am Unfallort eingesetzt.

/lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:41

    POL-OG: Rastatt - Trunkenheitsfahrt endet in einer Sackgasse

    Rastatt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2:10 Uhr soll eine 56-jährige VW-Fahrerin sich einer Verkehrskontrolle entzogen, dabei einen Polizeibeamten mit ihrem PKW gestreift und daraufhin die Flucht ergriffen haben, die in einer Sackgasse endete. Die Lenkerin soll ein Stoppschild und anschließend die Halteanweisungen der Polizei missachtet haben. Als ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:56

    POL-OG: Ringsheim, Orschweier, Mahlberg - Unverschlossene PKW bzw. Garagen im Visier

    Ringsheim, Orschweier, Mahlberg (ots) - In den vergangenen Nächten sollen in der südlichen Ortenau unbekannte Täter auf der Suche nach Diebesgut durch Wohngebiete ziehen. Sie sollen danach schauen, ob geparkte PKW oder Garagentüren unverschlossen sind, um hier nach Gegenständen zu suchen und diese zu entwenden. Nach aktuellem Kenntnisstand sind bislang mehrere ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:52

    POL-OG: Baden-Baden/Oos - Pkw aufgebrochen

    Baden-Baden (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Sonntagmittag, auf dem P+R-Parkplatz in der Flugstraße, aus einem verschlossen abgestellten Pkw einen Geldbeutel mit Bankkarten, einem Führerschein und Bargeld. Mit Hilfe eines Messers schnitten der oder die Täter das Cabriodach auf und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Ein in dem Geldbeutel befindliches technisches Ortungsgerät konnte kurze Zeit später ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren