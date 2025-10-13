Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall

Lahr (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es an der Kreuzung der Georg-Schaeffler-Straße und Tullastraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, wovon ein Fahrer offenbar alkoholisiert gewesen sein soll. Gegen 4:45 Uhr befuhr ein 45-jähriger VW-Lenker die Georg-Schäffler-Straße in Richtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit soll ein offenbar alkoholisierter 31-jähriger Mercedes-Fahrer die Tullastraße in Richtung Bahnhof befahren haben, wobei er in die Kreuzung, ohne das Tempo sichtlich zu verlangsamen, einfuhr. Hierbei soll er mit dem von links kommenden VW-Fahrer kollidiert sein. Trotz der starken Bremsung des 45-jährigen soll es zu einem starken Aufprall gekommen sein, weshalb die Fahrzeuge parallel zueinander auf dem Grünstreifen am Straßenrand der Georg-Schaeffler-Straße zum Stehen kamen. Der Unfallverursacher sowie der VW-Fahrer mit seinen zwei Beifahrern wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden nach Erstversorgung mit Rettungswagen in nahe gelegene Kliniken gebracht. Durch die Streifenwagenbesatzung soll vor Ort festgestellt worden sein, dass der Unfallverursacher sichtlich alkoholisiert war, weshalb sein Führerschein eingezogen, die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle musste die Fahrbahn gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr waren am Unfallort eingesetzt.

/lo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell