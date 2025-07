Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Meinungsverschiedenheit eskaliert

Altenburg (ots)

Schmölln; In den späten Abendstunden am Freitag gerieten ein 42- und 21-Jähriger vor der Musikschule im Bereich des Brauereiteiches in Streit. In dessen Verlauf griff der 42-Jährige seinen Kontrahenten tätlich an, stieß diesen mehrfach zu Boden und malträtierte ihn mit Schlägen und Tritten. Dadurch erlitt der Geschädigte mehrfache Prellungen, sowie Hämatome und musste nach Erstversorgung durch den alarmierten Rettungswagen ins Klinikum zur weiteren medizinischen Behandlung verbracht werden. Der dem Opfer bekannte Täter flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei, nachdem er laut anwesender Zeugen Rucksack, Telefon, Portemonnaie und Fahrrad des Geschädigten in den angrenzenden Brauereiteich warf. Gegen den 42-Jährigen wird nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

