Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Ladendiebe in Greiz gestellt

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitag den 11.07.2025 konnte, durch Zeugenhinweise einer älteren Dame, welche sich zur Tatzeit in einer Einkaufsfiliale in der August-Bebel-Straße in Greiz befand, zwei weibliche Ladendiebe gestellt werden. Nach Angaben der Zeugin bekam diese mit, wie eine der beiden Täterinnen mehrere Waren unter ihrem Rock verstaute und dabei durch die Andere gedeckt wurde. Der Vorfall wurde den Mitarbeitern der Filiale gemeldet, woraufhin diese Kontakt zu den beiden späteren Beschuldigten aufnahmen. Umgehend versuchten die beiden 24 Jahre alten Frauen zu flüchten und verloren dabei ihr Diebesgut. Hierbei konnten diese jedoch aufgehalten und folglich ein Strafverfahren gegen beide eingeleitet werden. Das Beutegut der beiden belief sich in diesem Fall auf 13 x 1Kg Päckchen Kaffee, in einem insgesamten Wert von 270,- Euro. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde bekannt, dass es sich bei den beiden Beschuldigten nicht um Ersttäter handelte. Bei beide Frauen wurden bereits am Vortag, im Rahmen einer Kontrolle, Kaffeepäckchen im Wert von über 1.000,- Euro aufgefunden und sichergestellt, da es sich hierbei ebenfalls um Diebesgut handelte. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell