Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden/Oos - Pkw aufgebrochen

Baden-Baden (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Sonntagmittag, auf dem P+R-Parkplatz in der Flugstraße, aus einem verschlossen abgestellten Pkw einen Geldbeutel mit Bankkarten, einem Führerschein und Bargeld. Mit Hilfe eines Messers schnitten der oder die Täter das Cabriodach auf und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Ein in dem Geldbeutel befindliches technisches Ortungsgerät konnte kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes aufgefunden werden. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

