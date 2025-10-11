Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unfall unter Alkohol

Rastatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in der Schlossstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt gegen einen 21-jährigen Mann gleich mehrere Verfahren eingeleitet. Der junge Mann soll nach derzeitigem Sachstand gegen 17.50 Uhr mit seinem E-Scooter die Schlossstraße befahren haben. Aus noch unbekannter Ursache kam er alleinbeteiligt zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen im Gesicht zu. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem E-Scooter-Fahrer wahr. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Außerdem stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht über die notwendige Versicherung verfügte.

