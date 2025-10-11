PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unfall unter Alkohol

Rastatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in der Schlossstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt gegen einen 21-jährigen Mann gleich mehrere Verfahren eingeleitet. Der junge Mann soll nach derzeitigem Sachstand gegen 17.50 Uhr mit seinem E-Scooter die Schlossstraße befahren haben. Aus noch unbekannter Ursache kam er alleinbeteiligt zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen im Gesicht zu. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem E-Scooter-Fahrer wahr. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Außerdem stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht über die notwendige Versicherung verfügte.

/bab

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 12:38

    POL-OG: Mittelbaden - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

    Mittelbaden (ots) - ...weil der Polizeialltag auch schöne Geschichten schreibt KW41 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 10.10.2025 – 11:10

    POL-OG: Lichtenau - Psychische Ausnahmesituation

    Lichtenau (ots) - Offenbar hat der psychische Ausnahmezustand eines 30 Jahre alten Mannes am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Neufeld" geführt. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge soll der Mann während der Fahrt gegen 8.40 Uhr als Beifahrer eine Autofahrerin gewaltsam attackiert haben, wodurch die Frau die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Pkw kam in der Folge von der Fahrbahn ab und ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 14:00

    POL-OG: Rastatt - THC Nachweis bei Verkehrskontrolle

    Rastatt (ots) - Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Rastatt im Leopoldring einen 61-jährigen Autofahrer und testeten ihn im Nachgang positiv auf THC. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde der, bereits wegen gleichem Fahrens bekannte, Mercedes-Benz-Fahrer der Kontrolle unterzogen, bei der er betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen aufwies. Ein anschließend freiwillig durchgeführter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren