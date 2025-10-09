PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - THC Nachweis bei Verkehrskontrolle

Rastatt (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Rastatt im Leopoldring einen 61-jährigen Autofahrer und testeten ihn im Nachgang positiv auf THC. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde der, bereits wegen gleichem Fahrens bekannte, Mercedes-Benz-Fahrer der Kontrolle unterzogen, bei der er betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen aufwies. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht, woraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe erhoben wurde. Ihn erwartet nach deren Auswertung eine Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, die aufgrund des zweiten Verstoßes ein empfindliches Bußgeld nach sich ziehen dürfte.

/lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 12:03

    POL-OG: Offenburg, Bohlsbach - Blindenhund angefahren, Zeugen gesucht

    Offenburg, Bohlsbach (ots) - Am Montagmorgen zwischen 7:30 und 8 Uhr soll an der Bushhaltestelle in der Bachstraße ein Unbekannter, mutmaßlich ein Kind auf einem Tret- oder Cityroller, gegen einen Blindenhund gefahren sein und anschließend weitergegangen sein. Der erblindete Besitzer des Hundes gab an, dass es sich seinen Wahrnehmungen nach um ein Kind gehandelt ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 11:53

    POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Psychischer Ausnahmezustand

    Bad Peterstal-Griesbach (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es zu mehreren Vorfällen durch einen Mann, der unter anderem einen Feuerwehreinsatz auslöste. Zunächst soll er gegen 15:30 hr in einer ehemaligen Klinik in der Schwarzwaldstraße den Feueralarm im Bereich der Tiefgarage ausgelöst und so die Feuerwehr alarmiert haben. Einen am Rathaus installierten Feuermelder habe er mit einem Tritt beschädigt und einen in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren