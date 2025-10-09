Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - THC Nachweis bei Verkehrskontrolle

Rastatt (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Rastatt im Leopoldring einen 61-jährigen Autofahrer und testeten ihn im Nachgang positiv auf THC. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde der, bereits wegen gleichem Fahrens bekannte, Mercedes-Benz-Fahrer der Kontrolle unterzogen, bei der er betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen aufwies. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht, woraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe erhoben wurde. Ihn erwartet nach deren Auswertung eine Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, die aufgrund des zweiten Verstoßes ein empfindliches Bußgeld nach sich ziehen dürfte.

/lo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell