Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Bohlsbach - Blindenhund angefahren, Zeugen gesucht

Offenburg, Bohlsbach (ots)

Am Montagmorgen zwischen 7:30 und 8 Uhr soll an der Bushhaltestelle in der Bachstraße ein Unbekannter, mutmaßlich ein Kind auf einem Tret- oder Cityroller, gegen einen Blindenhund gefahren sein und anschließend weitergegangen sein. Der erblindete Besitzer des Hundes gab an, dass es sich seinen Wahrnehmungen nach um ein Kind gehandelt haben dürfte, das mutmaßlcih in Begleitung dessen Mutter und einem weiteren Kleinkind war. Auf anschließende Zurufe soll keine der Personen reagiert haben. Beim Zusammenstoß hat der Hund Verletzungen davon getragen haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 zu melden.

/lo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell