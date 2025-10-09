Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

Lahr (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf einem Parkplatz in der Offenburger Straße zu einem Verkehrsunfall in Folge von Alkoholkonsum. Gegen 2:40 Uhr soll ein 41-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer seinen Pkw geführt haben, obwohl er auf Grund vorherigen Alkoholkonsums dazu offenbar nicht mehr in der Lage war. Beim Ausparken soll der alkoholisierte Mann einen Peugeot erfasst haben, sodass beide Pkws leicht beschädigt wurden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Es stellte sich heraus, dass dem Unfallverursacher bereits wenige Wochen zuvor die Fahrerlaubnis auf Grund von Trunkenheit im Verkehr entzogen wurde und er somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Straßenverkehrsgefährdung.

/th

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell