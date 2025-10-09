PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl
Willstätt - Verfolgungsfahrt mit e-Moped, Zeugenaufruf

Kehl / Willstätt (ots)

Nach

Bereits am Sonntag, 28.09.2025 gegen 15:30 Uhr kam es zunächst im Kehler Ortsteil Kork und anschließend in Willstätt-Legelshurst zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Moped, welches innerorts Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h gefahren sein soll. Der Zweiradfahrer soll zunächst bei einer Streife des Polizeireivers Kehl durch Mängel an seinem Fahrzeug in Kork aufgefallen sein, konnte jedoch mit hoher Geschwindigkeit flüchten. Die Verfolgung wurde, um eine Gefährdung Dritter zu vermieden, abgebrochen. Als die eingesetzte Streife die Halteranschrift anfuhr, konnte das e-Moped erneut fahrend angetroffen werden, entkam jedoch nochmals über Feldwege. Bei seiner Flucht sollen die Beamten von mehreren Fußgängern angesprochen worden sein, welche fußläufig unterwegs gewesen sein sollen und dabei gefährdet wurden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl konnten den Tatverdächtigen mittlerweile ermitteln und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben und/oder gefährdet wurden, Kontakt mit dem Polizeirevier Kehl unter der Telefonnummer 07851 893-0 aufnehmen.

/lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 09:26

    POL-OG: Hohberg, A5 - Verkehrsunfall auf der A 5 mit schwerverletzter Person

    Hohberg, A5 (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 5:30 Uhr kam es auf der A 5, auf der Südfahrbahn Richtung Basel, Höhe Hofweier, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fiat Ducato und einem LKW. In der Folge wurde der Fahrer des Kleintransporters in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit und im Anschluss durch den ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 15:18

    POL-OG: Rastatt - Brand an einer Bushaltestelle, Zeugen gesucht

    Rastatt (ots) - Vergangene Woche soll in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1:45 Uhr in der Bushaltestelle im Leopoldring durch unbekannte Täter ein Brand gesetzt worden sein. Vor Ort wurden die Flammen mittels Feuerlöscher und Wasser durch die Polizei erlöscht, wobei die Scheiben der Bushaltestelle beschädigt wurden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ob es sich um einen oder mehrere ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 11:40

    POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall mit E-Scooter / KORREKTURMELDUNG

    Rastatt (ots) - Nachfolgende Korrektur dürfen wir Ihnen zur Kenntnis übermitteln. Am Dienstagabend kam es an der Kreuzung der Schlosserstraße und Engelsstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 18:00 Uhr die Schlosserstraße in Richtung Engelstraße und beabsichtigte, nach rechts abzubiegen. Zur gleichen Zeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren