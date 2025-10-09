Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl

Willstätt - Verfolgungsfahrt mit e-Moped, Zeugenaufruf

Kehl / Willstätt (ots)

Bereits am Sonntag, 28.09.2025 gegen 15:30 Uhr kam es zunächst im Kehler Ortsteil Kork und anschließend in Willstätt-Legelshurst zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Moped, welches innerorts Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h gefahren sein soll. Der Zweiradfahrer soll zunächst bei einer Streife des Polizeireivers Kehl durch Mängel an seinem Fahrzeug in Kork aufgefallen sein, konnte jedoch mit hoher Geschwindigkeit flüchten. Die Verfolgung wurde, um eine Gefährdung Dritter zu vermieden, abgebrochen. Als die eingesetzte Streife die Halteranschrift anfuhr, konnte das e-Moped erneut fahrend angetroffen werden, entkam jedoch nochmals über Feldwege. Bei seiner Flucht sollen die Beamten von mehreren Fußgängern angesprochen worden sein, welche fußläufig unterwegs gewesen sein sollen und dabei gefährdet wurden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl konnten den Tatverdächtigen mittlerweile ermitteln und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben und/oder gefährdet wurden, Kontakt mit dem Polizeirevier Kehl unter der Telefonnummer 07851 893-0 aufnehmen.

