Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, A5 - Verkehrsunfall auf der A 5 mit schwerverletzter Person

Hohberg, A5 (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 5:30 Uhr kam es auf der A 5, auf der Südfahrbahn Richtung Basel, Höhe Hofweier, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fiat Ducato und einem LKW. In der Folge wurde der Fahrer des Kleintransporters in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit und im Anschluss durch den Rettungsdienst schwerverletzt in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden. Zur Rettung des Fahrers musste der linke Fahrstreifen bis gegen 6:15 Uhr gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit an. Nach derzeitigen Erkenntnissen, kollidierte der Transporter aus noch unbekannten Gründen mit dem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW. Durch den Unfall bildete sich ein Rückstau über mehrere Kilometer, der sich nach Räumung und Säuberung der Unfallstelle kurz nach 8 Uhr wieder auflöste.

