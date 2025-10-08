Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall mit E-Scooter

KORREKTURMELDUNG

Rastatt (ots)

Nachfolgende Korrektur dürfen wir Ihnen zur Kenntnis übermitteln.

Am Dienstagabend kam es an der Kreuzung der Schlosserstraße und Engelsstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 18:00 Uhr die Schlosserstraße in Richtung Engelstraße und beabsichtigte, nach rechts abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 21-Jähriger auf einem E-Scooter die Engelstraße auf dem Gehweg und wollte dabei die Kreuzung vor der Autofahrerin queren. Beim Einfahren in die Kreuzung soll die Mercedes-Lenkerin offenbar den Zweiradfahrer, der verbotswidrig den Gehweg befuhr, übersehen haben, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 21-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahgelegenes Klinikum gebracht. Durch die Kollision entstand ein geringer Sachschaden. Beide Verkehrsteilnehmer müssen nun mit Anzeigen rechnen.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom

Rastatt - Verkehrsunfall mit E-Scooter

Am Dienstagabend kam es an der Kreuzung der Schlosserstraße und Engelsstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 18:00 Uhr die Schlosserstraße in aufsteigender Richtung und beabsichtigte, nach rechts in die Engelsstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 21-Jähriger auf einem E-Scooter die Engelstraße in absteigender Richtung auf dem Gehweg der linken Straßenseite und wollte dabei die Kreuzung geradeaus passieren. Beim Abbiegevorgang soll die Mercedes-Lenkerin offenbar die Vorfahrt des Zweiradfahrers missachtet haben, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 21-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahgelegenes Klinikum gebracht. Durch die Kollision entstand ein geringer Sachschaden.

/al

