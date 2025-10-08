PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall mit E-Scooter
KORREKTURMELDUNG

Rastatt (ots)

Nachfolgende Korrektur dürfen wir Ihnen zur Kenntnis übermitteln.

Am Dienstagabend kam es an der Kreuzung der Schlosserstraße und Engelsstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 18:00 Uhr die Schlosserstraße in Richtung Engelstraße und beabsichtigte, nach rechts abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 21-Jähriger auf einem E-Scooter die Engelstraße auf dem Gehweg und wollte dabei die Kreuzung vor der Autofahrerin queren. Beim Einfahren in die Kreuzung soll die Mercedes-Lenkerin offenbar den Zweiradfahrer, der verbotswidrig den Gehweg befuhr, übersehen haben, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 21-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahgelegenes Klinikum gebracht. Durch die Kollision entstand ein geringer Sachschaden. Beide Verkehrsteilnehmer müssen nun mit Anzeigen rechnen.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom

Rastatt - Verkehrsunfall mit E-Scooter

Am Dienstagabend kam es an der Kreuzung der Schlosserstraße und Engelsstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 18:00 Uhr die Schlosserstraße in aufsteigender Richtung und beabsichtigte, nach rechts in die Engelsstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 21-Jähriger auf einem E-Scooter die Engelstraße in absteigender Richtung auf dem Gehweg der linken Straßenseite und wollte dabei die Kreuzung geradeaus passieren. Beim Abbiegevorgang soll die Mercedes-Lenkerin offenbar die Vorfahrt des Zweiradfahrers missachtet haben, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 21-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahgelegenes Klinikum gebracht. Durch die Kollision entstand ein geringer Sachschaden.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 11:28

    POL-OG: Bühl - Kupferdiebstahl

    Bühl (ots) - Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls soll es in der Zeit vom 02.10. bis zum Morgen des 07.10.2025, auf einem umzäunten Firmengelände in der Rheinstraße gekommen sein. In diesem Zeitraum sollen bisher unbekannte Täter ein Eisentor aufgehebelt und anschließend das Gelände mit einem Lkw befahren haben. Bei den auf dem Betriebsgelände befindlichen Kabeltrommeln wurde die Verschalungen gelöst, die Kupferkabel entwendet und anschließend die ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 10:32

    POL-OG: Berghaupten - Trunkenheit im Verkehr

    Berghaupten (ots) - Am Dienstagabend konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Volvo-Fahrer festgestellt werden, der zügig an einer stationär aufgestellten Polizeistreife vorbeifuhr. Der Fahrzeuglenker wurde sodann einer Kontrolle unterzogen, bei welcher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte. Infolgedessen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über 1,3 Promille ergab. Der ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 10:27

    POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall mit E-Scooter

    Rastatt (ots) - Am Dienstagabend kam es an der Kreuzung der Schlosserstraße und Engelsstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 18:00 Uhr die Schlosserstraße in aufsteigender Richtung und beabsichtigte, nach rechts in die Engelsstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 21-Jähriger auf einem E-Scooter die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren