POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall mit E-Scooter

Rastatt (ots)

Am Dienstagabend kam es an der Kreuzung der Schlosserstraße und Engelsstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 18:00 Uhr die Schlosserstraße in aufsteigender Richtung und beabsichtigte, nach rechts in die Engelsstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 21-Jähriger auf einem E-Scooter die Engelstraße in absteigender Richtung auf dem Gehweg der linken Straßenseite und wollte dabei die Kreuzung geradeaus passieren. Beim Abbiegevorgang soll die Mercedes-Lenkerin offenbar die Vorfahrt des Zweiradfahrers missachtet haben, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 21-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahgelegenes Klinikum gebracht. Durch die Kollision entstand ein geringer Sachschaden.

