PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall mit E-Scooter

Rastatt (ots)

Am Dienstagabend kam es an der Kreuzung der Schlosserstraße und Engelsstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 18:00 Uhr die Schlosserstraße in aufsteigender Richtung und beabsichtigte, nach rechts in die Engelsstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 21-Jähriger auf einem E-Scooter die Engelstraße in absteigender Richtung auf dem Gehweg der linken Straßenseite und wollte dabei die Kreuzung geradeaus passieren. Beim Abbiegevorgang soll die Mercedes-Lenkerin offenbar die Vorfahrt des Zweiradfahrers missachtet haben, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 21-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahgelegenes Klinikum gebracht. Durch die Kollision entstand ein geringer Sachschaden.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 10:23

    POL-OG: Kehl - Handtaschendiebstahl aus PKW

    Kehl (ots) - Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr soll ein bislang Unbekannter auf einem Parkplatz auf Höhe eines Denkmals in der Kronenhofstraße die Scheibe eines Autos eingeschlagen und aus dem Innern des Wagens eine Handtasche entwendet haben. Hinweise auf den Langfinger sowie den Verbleib der Tasche liegen bislang nicht vor. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben nun die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 10:17

    POL-OG: Muggensturm - Körperverletzung nach vorangegangener Streitigkeit

    Muggensturm (ots) - Zu Streitigkeiten mit wechselseitiger Körperverletzung soll es am Dienstagabend auf einem Privatgrundstück in der Draisstraße gekommen sein. Nachdem zwei Männer, 40 und 50 Jahre alt, aneinander gerieten, sollen sie sich gegenseitig geschlagen haben. Der Jüngere wurde dabei leicht verletzt und wurde zur Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 10:16

    POL-OG: Haslach - Sachbeschädigung mit Unfallflucht

    Haslach (ots) - Am Dienstagabend kam es zu Sachbeschädigungen mit anschließender Unfallflucht. Gegen 19:40 Uhr soll eine bislang unbekannte Person die Schwarzwaldstraße von Hausach kommend in Richtung Offenburg befahren haben und dabei die vor der Einmündung "Im Mühlegrün" neben der Fahrbahn befindlichen Umleitungsschilder erfasst haben. Durch den Aufprall wurden diese auf die Leitplanke geschoben. In Folge wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren