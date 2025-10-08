Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Sachbeschädigung mit Unfallflucht

Haslach (ots)

Am Dienstagabend kam es zu Sachbeschädigungen mit anschließender Unfallflucht. Gegen 19:40 Uhr soll eine bislang unbekannte Person die Schwarzwaldstraße von Hausach kommend in Richtung Offenburg befahren haben und dabei die vor der Einmündung "Im Mühlegrün" neben der Fahrbahn befindlichen Umleitungsschilder erfasst haben. Durch den Aufprall wurden diese auf die Leitplanke geschoben. In Folge wurden Schildmasten umgeknickt, ein Aufstellungsfundament beschädigt sowie eine Leitplanke verbogen, sodass sich der daraus entstandene Sachschaden auf mehrere Hundert Euro beziffert. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 entgegen.

