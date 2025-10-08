PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Sachbeschädigung mit Unfallflucht

Haslach (ots)

Am Dienstagabend kam es zu Sachbeschädigungen mit anschließender Unfallflucht. Gegen 19:40 Uhr soll eine bislang unbekannte Person die Schwarzwaldstraße von Hausach kommend in Richtung Offenburg befahren haben und dabei die vor der Einmündung "Im Mühlegrün" neben der Fahrbahn befindlichen Umleitungsschilder erfasst haben. Durch den Aufprall wurden diese auf die Leitplanke geschoben. In Folge wurden Schildmasten umgeknickt, ein Aufstellungsfundament beschädigt sowie eine Leitplanke verbogen, sodass sich der daraus entstandene Sachschaden auf mehrere Hundert Euro beziffert. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 entgegen.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 09:16

    POL-OG: Achern - Manipulation an Firmenfahrzeugen

    Achern (ots) - Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen soll eine bislang unbekannte Täterschaft auf dem Firmengelände in der Neulandstraße sämtliche Radmuttern an den dort abgestellten Firmenfahrzeugen gelöst haben. Kundenfahrzeuge waren nach derzeitigem Stand nicht betroffen. Die Tat blieb unbemerkt, bis sich am Dienstag gegen 7 Uhr bei einer Fahrt auf der Landesstraße 87 von einem beladenen Anhänger eines ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 15:05

    POL-OG: Hügelsheim - Nach Verkehrsunfall Zeugen gesucht

    Hügelsheim (ots) - Die Polizei in Baden-Baden sucht nach einem weißen Transporter mit Pritschen-Aufbau, der am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, auf der Badener Straße in einer Rechtskurve einen Lkw mit Anhänger überholt haben soll. Bei dem Überholvorgang soll der aus Hügelsheim kommende und in Richtung Kartung/Sinzheim fahrende Transporter-Fahrer, den Lkw, beim Wiedereinscheren, an der linken Fahrzeugseite gestreift ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 15:04

    POL-OG: Friesenheim - Unfall durch Überholmanöver

    Friesenheim (ots) - Zu einem Unfall in Folge eines Überholmanövers auf der A5 Karlsruhe-Basel kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag. Gegen 2 Uhr soll ein 41-jähriger Audi-Fahrer unterwegs gewesen sein, als er kurz vor der Anschlussstelle Lahr zum Überholen eines vorausfahrenden Busses angesetzt haben soll und dabei einen bereits vorbeifahrenden, überholenden PKW-Fahrer zu spät erkannte. Infolgedessen soll der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren