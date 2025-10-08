PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Manipulation an Firmenfahrzeugen

Achern (ots)

Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen soll eine bislang unbekannte Täterschaft auf dem Firmengelände in der Neulandstraße sämtliche Radmuttern an den dort abgestellten Firmenfahrzeugen gelöst haben. Kundenfahrzeuge waren nach derzeitigem Stand nicht betroffen. Die Tat blieb unbemerkt, bis sich am Dienstag gegen 7 Uhr bei einer Fahrt auf der Landesstraße 87 von einem beladenen Anhänger eines dieser Fahrzeug ein Rad löste. Das Rad soll davon gerollt sein, wodurch es zu einem Verkehrsunfall kam. Alle Beteiligten wurden nicht verletzt, am Anhänger entstand jedoch ein Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Firmengelände oder in dessen Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

