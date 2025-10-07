PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Nach Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Hügelsheim (ots)

Die Polizei in Baden-Baden sucht nach einem weißen Transporter mit Pritschen-Aufbau, der am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, auf der Badener Straße in einer Rechtskurve einen Lkw mit Anhänger überholt haben soll. Bei dem Überholvorgang soll der aus Hügelsheim kommende und in Richtung Kartung/Sinzheim fahrende Transporter-Fahrer, den Lkw, beim Wiedereinscheren, an der linken Fahrzeugseite gestreift haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Die ermittelnden Beamten suchen unter der Telefonnummer 07221 / 680-106 Zeugen, die den Überholvorgang beobachtet haben oder Angaben zu dem Transporter-Fahrer mit vermutlichem Rastatter Kennzeichen machen können.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

