POL-OG: Hügelsheim - Nach Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Hügelsheim (ots)

Die Polizei in Baden-Baden sucht nach einem weißen Transporter mit Pritschen-Aufbau, der am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, auf der Badener Straße in einer Rechtskurve einen Lkw mit Anhänger überholt haben soll. Bei dem Überholvorgang soll der aus Hügelsheim kommende und in Richtung Kartung/Sinzheim fahrende Transporter-Fahrer, den Lkw, beim Wiedereinscheren, an der linken Fahrzeugseite gestreift haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Die ermittelnden Beamten suchen unter der Telefonnummer 07221 / 680-106 Zeugen, die den Überholvorgang beobachtet haben oder Angaben zu dem Transporter-Fahrer mit vermutlichem Rastatter Kennzeichen machen können.

/vo

