Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Falschfahrer auf der B33

Gengenbach (ots)

Am Montagabend gegen 21 Uhr befuhr ein 27-jähriger Fahrradfahrer entgegengesetzt der Fahrtrichtung die B33 zwischen Zunsweier und Gengenbach.

Mehrere Verkehrsteilnehmer gaben an, durch den Fahrradfahrer gefährdet worden zu sein. Sie sollen ausgewichen sein um einen Verkehrsunfall zu verhindern.

Die Fahrt des 27-jährigen Zweiradfahrers konnte durch eine Streifenbesatzung auf Höhe der Ausfahrt Gengenbach Nord beendet werden. Gegen den Mann, der als Grund seiner riskanten Ausfahrt mangende Ortkenntnis angab, wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

/lo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell