PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Falschfahrer auf der B33

Gengenbach (ots)

Am Montagabend gegen 21 Uhr befuhr ein 27-jähriger Fahrradfahrer entgegengesetzt der Fahrtrichtung die B33 zwischen Zunsweier und Gengenbach.

Mehrere Verkehrsteilnehmer gaben an, durch den Fahrradfahrer gefährdet worden zu sein. Sie sollen ausgewichen sein um einen Verkehrsunfall zu verhindern.

Die Fahrt des 27-jährigen Zweiradfahrers konnte durch eine Streifenbesatzung auf Höhe der Ausfahrt Gengenbach Nord beendet werden. Gegen den Mann, der als Grund seiner riskanten Ausfahrt mangende Ortkenntnis angab, wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

/lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 09:21

    POL-OG: Baden-Baden, Oos - Widerstand gegen Polizeibeamte

    Baden-Baden, Oos (ots) - Am Montagabend kam es in der Straße Gewerbepark Cite zu einem räuberischen Diebstahl in einen Drogeriemarkt mit anschließendem Widerstand gegen Polizeibeamte. Gegen 19:45 Uhr wurden über den Notruf zwei Personen gemeldet, die bei einem Diebstahl ertappt wurden und infolgedessen randalierten und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernten. Durch zwei Streifenbesatzungen konnten die ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 09:21

    POL-OG: Achern - Ferrari gerät ins Schleudern

    Achern (ots) - Am späten Abend des Montags kam es auf der A5 zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden. Ein 37-Jähriger befuhr gegen 21:45 Uhr mit seinem Ferrari die A5 zwischen Achern und Appenweier, als er infolge unangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn und Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben soll. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, touchierte die mittlere ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:28

    POL-OG: Steinach - Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt

    Steinach (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Bereich der Kreuzbühlstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Haslach hatte gegen 2 Uhr versucht ein Kleinkraftkrad, besetzt mit zwei Jugendlichen, zu kontrollieren. Der 14-jährige Lenker des Zweirads wollte sich der Verkehrskontrolle durch Flucht entziehen. Die eingesetzten Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren