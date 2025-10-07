Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Ferrari gerät ins Schleudern

Achern (ots)

Am späten Abend des Montags kam es auf der A5 zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden. Ein 37-Jähriger befuhr gegen 21:45 Uhr mit seinem Ferrari die A5 zwischen Achern und Appenweier, als er infolge unangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn und Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben soll. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, touchierte die mittlere Betonschutzwand und wurde anschließend nach rechts abgewiesen, wo er mit der dortigen Leitplanke kollidierte. Der Sportwagen kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung, mittig der Fahrbahn zum Stillstand. Ein Mercedes, der den rechten Fahrstreifen befuhr, wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Das Trümmerfeld erstreckte sich über alle Fahrstreifen. Der Ferrari war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden am Sportwagen wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von rund 88.000 Euro entstanden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen.

