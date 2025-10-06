Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Räuberischer Diebstahl von Bierkisten

Baden-Baden (ots)

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr sollen zwei unbekannte Täter Bierkisten aus dem Lagerraum eines Restaurants in der Lichtentaler Straße entwendet haben. In Tatortnähe sollen sie die Kisten abgestellt und einzelne Bierflaschen entnommen haben. Dort sollen sie durch einen Zeugen gestellt worden sein, wobei einer der Täter den Zeugen mit einer Flasche attackiert haben soll und ihn dabei verletzte. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21 2820 zu melden. /lo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell