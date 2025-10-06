PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Räuberischer Diebstahl von Bierkisten

Baden-Baden (ots)

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr sollen zwei unbekannte Täter Bierkisten aus dem Lagerraum eines Restaurants in der Lichtentaler Straße entwendet haben. In Tatortnähe sollen sie die Kisten abgestellt und einzelne Bierflaschen entnommen haben. Dort sollen sie durch einen Zeugen gestellt worden sein, wobei einer der Täter den Zeugen mit einer Flasche attackiert haben soll und ihn dabei verletzte. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21 2820 zu melden. /lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 13:57

    POL-OG: Ortenaukreis - Mehrere Swatting-Fälle / Wichtige Hinweise der Polizei

    Ortenaukreis (ots) - Bei sogenannten Swatting-Fällen handelt es sich um eine gefährliche Form der falschen Alarmierung, bei der Täterinnen und Täter absichtlich Notrufe über angebliche akute Bedrohungslagen - etwa Geiselnahmen, Schusswaffengebrauch oder Bombendrohungen - vortäuschen. Ziel dieser Täuschungen ist es, ein massives Polizeiaufgebot, insbesondere ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:58

    POL-OG: Offenburg - Fahrzeugaufbrüche in der Nordoststadt, Zeugenaufruf

    Offenburg (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag, den 30.09.2025 und Donnerstag, den 02.10.2025 kam es in der Sofienstraße zu Aufbrüchen unweit voneinander geparkter Pkw. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll eine bislang unbekannte Täterschaft die Türen der betroffenen Fahrzeuge mittels eines unbekannten Werkzeugs geöffnet haben. Hierbei entstanden kaum sichtbare ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 11:00

    POL-OG: Gengenbach - Gebäudevollbrand, Nachtragsmeldung

    Gengenbach (ots) - Nach dem erneuten Brand eines weiteren Gebäudes auf dem Gelände der ehemaligen Mühle in der Grünstraße, haben die Beamten der Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Auch wenn die Ursache des Feuers noch unklar ist, kann eine Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden. Durch Anwohner wurde der Brand am Sonntagmorgen gegen 3:50 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren