Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrzeugaufbrüche in der Nordoststadt, Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, den 30.09.2025 und Donnerstag, den 02.10.2025 kam es in der Sofienstraße zu Aufbrüchen unweit voneinander geparkter Pkw. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll eine bislang unbekannte Täterschaft die Türen der betroffenen Fahrzeuge mittels eines unbekannten Werkzeugs geöffnet haben. Hierbei entstanden kaum sichtbare Beschädigungen, jedoch funktionierte die Zentralverriegelung an den Fahrzeugen nicht mehr. Die Unbekannten entwendeten jeweils die Zulassungsbescheinigung der Fahrzeuge. Zwei Anzeigen wurden bereits aufgenommen.

Da die Täter kaum sichtbare Spuren hinterließen und lediglich die Fahrzeugscheine entwendet wurden, könnten weitere Fahrzeugbesitzer betroffen sein, die den Diebstahl noch nicht bemerkt haben. Mögliche Hinweise sind ein durchwühlter Innenraum, eine nicht mehr funktionierende Zentralverriegelung und das Fehlen der Zulassungsbescheinigung. Weitere Geschädigte und Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Offenburg unter 0781/21-2200 in Verbindung zu setzen.

/al

