PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Gebäudevollbrand

Gegenbach (ots)

Seit den frühen Morgenstunden sind die Feuerwehren aus Gegenbach und dem Umland, der Rettungsdienst sowie die Polizei bei einem Gebäudevollbrand in der Grünstraße im Einsatz. Dort steht ein ehemaliges Produktionsgebäude in Vollbrand. Unterstützt werden die Rettungskräfte von einem Spezialfahrzeug der Berufsfeuerwehr Karlsruhe. Die Brandursache sowie die Höhe des Gebäudeschadens sind bislang unbekannt. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Offenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. / AFK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1410
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 17:29

    POL-OG: Offenburg - Diebstahl aus mehreren Pkw, Zeugen gesucht

    Offenburg (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 14 Uhr und Donnerstag, 16 Uhr wurden in der Sofienstraße mehrere verschlossen abgestellte Pkw auf bislang unbekannte Art und Weise im Bereich der Fahrertür geöffnet und jeweils die Zulassungsbescheinigung entwendet. Bei den bislang drei bekannten Fällen ist, abgesehen von einer Beschädigung der Zentralverriegelung, kaum ein Schaden erkennbar. Daher ist es möglich, ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 10:39

    POL-OG: BAB 5 bei Achern - Vollsperrung nach Unfall mit 4 beteiligten Pkw

    Offenburg (ots) - Am Donnerstag gegen 17.00 Uhr kam es auf der BAB 5 zwischen den Anschlussstellen Achern und Bühl zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkws und sechs zum Teil schwer verletzten Fahrzeuginsassen. Vermutlich aufgrund eines vorausgegangenen Verkehrsgeschehens verdichtete sich zum Unfallzeitpunkt der Fließverkehr derart, dass ein 59-jähriger ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 15:39

    POL-OG: Mahlberg, A5 - Sperrung nach Unfall, 4. Nachtragsmeldung

    Mahlberg, A5 (ots) - Nach dem Verkehrsunfall am vergangenen Montag Höhe der Tank- und Rastanlage Mahlberg-Ost, ist auch der 76 Jahre alte Fahrer des Ford am Abend des 30. September an den Folgen seiner Verletzungen in einer Klinik verstorben. Seine 77 Jahre alte Mitfahrerin befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung in einer Klinik. /rs Bezugsmeldungen: Mahlberg, A5 - Sperrung nach Unfall, 3. Nachtragsmeldung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren