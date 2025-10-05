Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Gebäudevollbrand

Gegenbach (ots)

Seit den frühen Morgenstunden sind die Feuerwehren aus Gegenbach und dem Umland, der Rettungsdienst sowie die Polizei bei einem Gebäudevollbrand in der Grünstraße im Einsatz. Dort steht ein ehemaliges Produktionsgebäude in Vollbrand. Unterstützt werden die Rettungskräfte von einem Spezialfahrzeug der Berufsfeuerwehr Karlsruhe. Die Brandursache sowie die Höhe des Gebäudeschadens sind bislang unbekannt. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Offenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. / AFK

