Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: BAB 5 bei Achern - Vollsperrung nach Unfall mit 4 beteiligten Pkw

Offenburg (ots)

Am Donnerstag gegen 17.00 Uhr kam es auf der BAB 5 zwischen den Anschlussstellen Achern und Bühl zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkws und sechs zum Teil schwer verletzten Fahrzeuginsassen. Vermutlich aufgrund eines vorausgegangenen Verkehrsgeschehens verdichtete sich zum Unfallzeitpunkt der Fließverkehr derart, dass ein 59-jähriger Führer eines VW-Golf aus dem Ortenaukreis, die Situation zu spät erkannte und mit einem Mercedes Benz kollidierte. In der Folge schleuderte der Pkw des Verursachers noch gegen zwei weitere Fahrzeuge. Die verletzten Fahrzeuginsassen wurden durch die Rettungskräfte erstversorgt und anschließend in umliegende Kliniken verbracht. Drei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 65.000 Euro geschätzt. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung der BAB in Fahrtrichtung Norden, konnte der Verkehr während der Unfallaufnahme und den Fahrbahnreinigungsmaßnahmen auf den verbliebenen Fahrstreifen vorbeigeleitet werden. Die Feuerwehr Achern und der Rettungsdienst waren mit rund 45 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen im Einsatz. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl und des Verkehrsdienstes Offenburg waren über mehrere Stunden mit der Unfallaufnahme betraut.

/DLF

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 210
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

