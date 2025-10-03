Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diebstahl aus mehreren Pkw, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 14 Uhr und Donnerstag, 16 Uhr wurden in der Sofienstraße mehrere verschlossen abgestellte Pkw auf bislang unbekannte Art und Weise im Bereich der Fahrertür geöffnet und jeweils die Zulassungsbescheinigung entwendet. Bei den bislang drei bekannten Fällen ist, abgesehen von einer Beschädigung der Zentralverriegelung, kaum ein Schaden erkennbar. Daher ist es möglich, dass weitere Fahrzeuge aufgebrochen wurden, ohne dass deren Besitzer dies bisher bemerkt haben. Weitere Geschädigte und Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Offenburg unter 0781/21-2200 in Verbindung zu setzen.

