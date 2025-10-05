Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fußgänger angefahren - Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagmorgen sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls. Nach derzeitigem Sachstand wollte gegen 05:30 Uhr ein 25-jähriger Fußgänger einen Fußgängerüberweg in der Kaiserstraße auf Höhe der Sternenstraße überqueren. Ein aus Richtung Stadtmitte kommender Pkw erkannte den Fußgänger nicht und erfasste ihn, worauf der Mittzwanziger zur Seite geschleudert wurde und leichte Verletzungen erlitt. Der unbekannte Fahrzeugführer soll kurz angehalten und aus seinem Auto geschaut haben. Hierauf entfernte sich der mutmaßliche Unfallverursacher vom Ort des Geschehens. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 zu melden.

