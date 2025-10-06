PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt

Steinach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Bereich der Kreuzbühlstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Haslach hatte gegen 2 Uhr versucht ein Kleinkraftkrad, besetzt mit zwei Jugendlichen, zu kontrollieren. Der 14-jährige Lenker des Zweirads wollte sich der Verkehrskontrolle durch Flucht entziehen. Die eingesetzten Beamten versuchten das flüchtende Kleinkraftrad anzuhalten. Hierzu überholten sie den Motorroller und verringerten anschließend die Geschwindigkeit. Als der Streifenwagen schließlich zum Halten kam und die Beamten das Fahrzeug verlassen wollten, versuchte der jugendliche Fahrzeuglenker am Streifenwagen vorbeizufahren, kollidierte jedoch mit der Fahrertür und kam zu Fall. Der Jugendliche erlitt hierbei leichte Verletzungen. Durch die Kollision entstand am Streifenwagen ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der 14-jährige Fahrzeugführer des Kleinkraftrads ist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. /al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

