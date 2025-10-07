PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Widerstand gegen Polizeibeamte

Baden-Baden, Oos (ots)

Am Montagabend kam es in der Straße Gewerbepark Cite zu einem räuberischen Diebstahl in einen Drogeriemarkt mit anschließendem Widerstand gegen Polizeibeamte. Gegen 19:45 Uhr wurden über den Notruf zwei Personen gemeldet, die bei einem Diebstahl ertappt wurden und infolgedessen randalierten und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernten. Durch zwei Streifenbesatzungen konnten die 21-jährige und der 27-Jährige angetroffen werden, die sich aggressiv und wenig kooperativ mit dem polizeilichen Einschreiten zeigten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand und schlug einem Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Die 21-Jährige soll daraufhin ihren Kumpanen bestärkt und ebenfalls auf den Beamten eingeschlagen und nach ihm getreten haben. Letztendlich konnte das Duo unter erheblichem Widerstand mit Handschließen fixiert werden, unterdessen die 21-Jährige verbal Beleidigungen gegenüber der Einsatzkräfte äußerte und mehrfach in Richtung der Polizeibeamten spuckte. Dieses Verhalten setzte sie auch während der Fahrt zum Polizeirevier fort.

Gegen das Duo läuft nun ein Verfahren unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verdacht wegen räuberischen Diebstahls.

/th

