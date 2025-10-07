PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Unfall durch Überholmanöver

Friesenheim (ots)

Zu einem Unfall in Folge eines Überholmanövers auf der A5 Karlsruhe-Basel kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag. Gegen 2 Uhr soll ein 41-jähriger Audi-Fahrer unterwegs gewesen sein, als er kurz vor der Anschlussstelle Lahr zum Überholen eines vorausfahrenden Busses angesetzt haben soll und dabei einen bereits vorbeifahrenden, überholenden PKW-Fahrer zu spät erkannte. Infolgedessen soll der 41-Jährige stark gebremst und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Folglich kam der Audi von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Bus. Der Audi war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der rechte Fahrbahnstreifen wurde auf Grund von Aufräumarbeiten gesperrt.

Der durch den Unfall verursachte Sachschaden beläuft sich insgesamt auf schätzungsweise 35.000 Euro.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

