Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Fahrerflucht

Gaggenau (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag soll ein 39-jähriger Audi-Fahrer gegen 22:30 Uhr unter mutmaßlichem Alkoholeinfluss die Weinbergstraße in Richtung Staufenberg befahren haben, dabei einen Verkehrsunfall verursacht und sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Hierbei sei er ungebremst von der Fahrbahn nach rechts abgekommen, streifte dabei die Steinmauer eines Anwesens und kam im Anschluss auf der linken Fahrbahnseite zum Stehen. Daraufhin habe er die Unfallörtlichkeit zu Fuß verlassen. Im Rahmen einer anschließenden Fahndung konnte der Flüchtige im Bereich der Weinbergstraße vorläufig festgenommen werden, weitere Insassen des Fahrzeugs entkamen jedoch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Das Fahrzeug des Mannes wurde sichergestellt. Der 39-jährige Fahrer muss sich nun mehreren Strafverfahren stellen.

