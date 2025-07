Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Dieb schleicht sich ins Haus

Im Haus Anwesende hat ein Unbekannter am Mittwochvormittag in Laupheim bestohlen.

In den Vormittagsstunden muss es dem Dieb gelungen sein, in das Wohnhaus in der Ehinger Straße zu gelangen. Das fiel ihm wohl auch deshalb leicht, weil die Terrassentür offenstand. Der Dieb schlich sich durch mehrere Zimmer, obwohl dort die Bewohner sich aufgehalten hatten. Er ergatterte deren Geld und Schmuck. Die Polizei in Laupheim ermittelt jetzt, um dem Dieb auf die Schliche zu kommen.

Bereits in der Nacht zum Mittwoch kam es in Laupheim zu einem ähnlichen Fall in Laupheim (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6082667 ). Der Dieb wurde festgenommen, kam aber nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wieder auf freien Fuß. Die Polizei prüft nun die Tatzusammenhänge.

Die Ermittler empfehlen, Haus- und Wohnungstüren immer zu verriegeln und nicht nur ins Schloss zu ziehen. Mehr Tipps zum Schutz gegen Einbruch und Diebstahl gibt die Polizei im Internet unter www.k-einbruch.de.

