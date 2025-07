Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwoch achtete ein Baggerfahrer in Ehingen nicht auf den Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr war ein 38-Jährige mit einem Bagger in der Biberacher Straße unterwegs. Er fuhr von einer Baustelle in den fließenden Verkehr ein. Dabei achtete er wohl nicht auf den Verkehr. Eine Autofahrerin konnte durch eine Vollbremsung einen Unfall mit dem Bagger noch vermeiden. Die nachfolgende 42-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrads reagierte zu spät. Sie prallte in das Heck des VW Tiguan. Rettungskräfte brachten sie mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf 1.500 Euro. Die 46-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

