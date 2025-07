Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Autofahrerin tödlich verunglückt

Am Mittwoch stießen bei Maselheim zwei Autos frontal zusammen.

Ulm (ots)

Um 12.28 Uhr fuhr eine 67-Jährige mit ihrem Citroen Picasso auf der L280 von Mettenberg in Richtung Laupertshausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 67-Jährige nach einem Waldstück auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihr eine 28-Jährige mit einer Mercedes A-Klasse entgegen. Beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Infolge des starken Aufpralls kamen beide Autos von der Fahrbahn ab und landeten im angrenzenden Feld. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe und Reanimationsmaßnahmen des Notarztes verstarb die 67-Jährige noch an der Unfallstelle. Rettungskräfte brachte die 28-jährige mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Feuerwehr, Straßenmeisterei und Abschlepper sind im Einsatz. Die Landstraße musste voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert derzeit und voraussichtlich noch weitere zwei Stunden an (Stand: 15 Uhr). Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Ravensburg auch ein Gutachter beauftragt. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

