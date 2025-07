Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Nach Unfall geflüchtet

Am Montag kam ein Autofahrer in Erbach von der Straße ab.

Ulm (ots)

Gegen 20.20 Uhr war der BMW-Fahrer in der Straße Großes Wert in Richtung Daimlerstraße unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam er wohl aufgrund seiner zu hohen Geschwindigkeit von der Straße ab. Das Auto überschlug sich mehrfach und prallte gegen eine Laterne. Die knickte dabei um und beschädigte noch einen angrenzenden Metallzaun. Zeugen beobachteten, wie zwei Insassen zu Fuß flüchteten. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/9630-320) nahm die Ermittlungen auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass an dem Auto ein falsches Kennzeichen montiert war. Außerdem fanden die Ermittler in dem Pkw eine kleine Tüte mit Marihuana. Der total beschädigte BMW musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf insgesamt 13.000 Euro geschätzt. Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden geflüchteten Personen etwa 17 bis 20 Jahre alt sein. Eine Person trug wohl ein grünes T-Shirt und hatte lange blonde Haare.

